Andrea Legarreta hace urgente llamado a votar: "El país está en nuestras manos"

Ciudad de México.- La famosa y polémica conductora, Andrea Legarreta, se encuentra más presente que nunca en sus redes sociales, pidiéndole a sus millones de seguidores en Instagram que no se queden en casa y que salgan a votar, haciéndoles un llamado urgente porque "el país está en nuestras manos".

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este domingo 6 de junio, es día de elecciones para todo el país, en la que ciudadanos irán a las casillas correspondientes para votar por sus diputados y gobernadores, por lo que muchos famoso se encuentran pidiendo que salgan a votar y hagan "valer su derecho".

Una de esas celebridades es la famosa conductora del programa Hoy, Legarreta, quien en sus redes sociales compartió una foto al lado de Erik Rubín, en el que visten unas camisetas iguales, azules con el lema: "votar es de chin...", haciendo un llamado a todos sus fans.

Junto a la foto, Andrea pidió que nadie se quede en sus casas, pues era importante que ejercieran su derecho cómo ciudadanos, porque estaba en sus manos el si el país quedaba igual o se buscara un cambio verdadero, destacando que si no se votaba no se podían quejar de que no sucediera nada.

¡Porque somos mexicanos que AMAMOS a nuestro país, que somos gente de bien y trabajamos desde muy jóvenes, que somos emprendedores y apoyamos y damos empleo a otros mexicanos trabajadores y chingones! ¡Por eso vamos a votar este domingo ¡Porque es nuestro derecho y nuestra obligación! Si quieres que la situación de nuestro país siga así, sal a votar. Si quieres que las cosas cambien, sal a votar. El destino de nuestro país, está en nuestras manos. Si no votas no te quejes… #VivaMéxico", expresó.

De igual manera, la actriz de Televisa compartió una foto de la bandera mexicana, con otro mensaje, en el que dice que no se tenga miedo a votar por el Covid-19, pues se están tomando todas las medidas de sanidad necesarias, cómo la sana distancia.

¡Vamos México! ¡HOY ES UN GRAN DÍA! #VOTA es nuestro derecho y obligación. ¡NO te quedes en casa! En las casillas están preparados con todas las medidas de higiene, cubre bocas, distanciamiento y alcohol en gel. ¡NO BUSQUES PRETEXTOS! ¡Es por ti, por tu familia por tu país!", aseguró.

Fuente: Instagram @andrealegarreta