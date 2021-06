¿Arruinó su carrera? Lucero hubiera conseguido esto de no haberse embarazado

Ciudad de México.- Lucero develó una condición que enfrentó en el medio artístico, en la cual tenía que elegir entre ser mamá o expandir su carrera a nivel internacional.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En conversación con el periodista Alberto Peláez, la actriz de Soy tu dueña confesó a sus seguidores que en un momento de su vida le prohibieron embarazarse si es que deseaba participar en una serie que se filmaría en Nueva York.

El contrato era como firmar como por siete años una exclusividad, en la que tenía que vivir en Nueva York, y una cosa muy importante: no podía embarazarme, no podía tener bebés porque tenía que estar con la serie actuando tantas temporadas que tenían planeadas".

View this post on Instagram

Eso la orilló a organizar su prioridades cuyo puesto número uno estaba reservado para la maternidad, así que la intérprete de Hasta que amanezca declinó el proyecto en Estados Unidos y comenzó a planificar una familia con Mijares.

Yo no le iba a decir a mi marido en aquel momento: 'Oye, vámonos a vivir a Nueva York, deja lo tuyo, e hijos porque yo voy a ser artista en Nueva York'. Tal vez (esta propuesta) hubiera cambiado mi carrera radicalmente, me hubiera posicionado mucho mejor, yo que sé… Yo no renuncié a tener hijos".

Tiempo después concibió a su primogénito José Manuel y tres años más tarde tuvo a 'Lucerito', quienes actualmente tienen 19 y 16 años.

Para mí la familia es lo más importante del mundo. A mí no me importa -y mira que yo adoro a mi público y lo respeto profundamente-, pero a mí no me importaría que me dijeran: 'ya nunca vas a ser famosa… o tu familia o tu (fama)'… Mi familia está por encima de todo. Mis hijos son mi prioridad única. Daría mi vida por ellos. La familia es la que realmente nos llena de cimientos para seguir creciendo y evolucionando, es nuestro apoyo, nuestro pilar", finalizó.