Bárbara de Regil viola veda electoral: Usuarios de Twitter la tunden con memes y críticas

Ciudad de México.- La coach fitness Bárbara de Regil, se encuentra entre las famosas que violaron la veda electoral y pidieron votar por el Partido Verde.

Cantantes, actores, youtubers, conductores e influencers compartieron contenido en redes sociales que viola la veda electoral impuesta por el INE.

Utilización frases como "Yo me informé", "Yo investigué" y "Yo opino", los famosos mencionaron las "buenas propuestas" del Partido Verde en sus Instagram Stories más recientes.

Bárbara de Regil fue una de las influencers que decidió hablar sobre la afinidad que tiene con "una propuesta del Partido Verde", según lo compartido en sus Stories.

Yo siempre he estado a favor de las mujeres y por eso, la propuesta de ‘refugios para mujeres y niños que son violentados, del Partido Verde me pareció espectacular. Cada quien es libre de decidir, pero que no pasa nada", dijo.