¡Escándalo! Facundo da increíble confesión en VIDEO sobre política e Internet le aplaude

Ciudad de México.- Este domingo 6 de junio, Facundo, el exactor de Televisa compartió una brutal confesión en sus historias de Instagram sobre política en México que hizo que Internet le aplaudiera. ¡Aquí todos los detalles!

Luego de que se 'ventilara' que varios influencers, como Bárbara del Régil, Brandon Peniche, Lambda García fueron supuestamente 'comprados' por el Partido Verde Ecologista para hacer promoción de este en plena veda electoral, Facundo compartió una brutal confesión.

Facundo compartió que con sus seguidores que, un día de elecciones, en México, un partido político le ofreció una suma muy grande por hablar de este en dos tuits, a lo que él se negó por las siguientes razones:

Hace unos años, un día de elecciones, me habló un partido político para decirme que me daba dos millones de pesos a cambio de dos tuits, apoyándolos. Obviamente dije que no. Me parece ridículo aceptar dinero en plena vena electoral, donde es ilegal hacer propaganda política, y tú aceptar dinero de un partido tramposo, para hacer propaganda", mencionó el actor.