¿De regreso a las novelas? Productor de Televisa le ofrece jugoso proyecto a Lucero

Ciudad de México.- La última actuación de Lucero en telenovelas fue en Por ella soy Eva (2012), es decir, ocho años atrás, pero ahora sus fans tendrían la oportunidad de volver a verla en pantallas, pues han surgido fuertes rumores sobre su regreso a Televisa.

El productor Nicandro Díaz dio una luz de esperanza al decir que le propuso a la 'Novia de América' participar en un nuevo proyecto.

Conviene mencionar que la intérprete de Ya no y Cuéntame reveló en el 2019 la razón que la orilló a alejarse de las cámaras. En ese momento explicó que no estaba dispuesta a involucrarse en escenas subidas de tono, muy características de los programas modernos.

Como actriz me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzamente escenas subidas de tono, ni desnud*s, ni cosas horrorosas. En serio, hay mucho público que no lo puede ver", confesó en ese entonces.