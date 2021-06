El rol de Sergio Mayer como político tiene aterrorizada a Issabela Camil: "Me da mucho miedo"

Ciudad de México.- Issabela Camil se sinceró y confesó que la faceta como político de Sergio Mayer la hace vivir con mucho temor, pues en constantes ocasiones sufre por los lugares que tiene que visitar su esposo para cumplir su función y la inseguridad que se vive en el país.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz relató alguno de los momentos de angustia que vive en el día a día, cuando Mayer deja de tener comunicación con ella a altas horas de la noche que sigue trabajando.

Me llega a dar mucho miedo, tocas un tema importantísimo, muchas veces me dice 'híjole, tengo que ir a no sé dónde, tengo una cita, tengo una junta, tengo que resolver tal problema', y son las 12 de la noche y no me contesta, y yo estoy… ¡bueno!, le hablo a todas las personas posibles que pueden estar, muchos están dormidos, otros me dicen 'no lo he visto'", explicó.