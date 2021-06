Sergio Mayer muestra su apoyo a Michelle Salas y habla de serie de Luis Miguel: "Es misógina"

Ciudad de México.- El famoso actor y político Sergio Mayer, esposo de Issabela Camil, se mostró totalmente en contra de la bioserie de Luis Miguel, luego de que la hija del cantante Michelle Salas denunciar que fue "violentada" en la trama del proyecto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su más reciente encuentro con la prensa, el abanderado de Morena aseguró que ni a él ni a su esposa le interesa saber sobre el proyecto que retrata la vida de 'El Sol de México' y confesó que no la ha visto.

Uno, no la he visto, pero mucha gente me ha comentado y me ha dicho que es una serie misógina, que ha sido una serie que ha agredido mucho a la mujer, y bueno eso lo tiene que decidir la sociedad".

Cabe señalar que, en distintas ocasiones, Issabela ha destacado que no tiene interés de hablar de lo que fue su relación sentimental con Luis Miguel ni que tampoco le afecta cómo la retrataron en Luis Miguel, la serie.

Estamos entrando a un tema que no quiero y no voy a comentar, es algo que no diré nada y no he visto la serie", dijo la actriz de Televisa.