¿Traición en Televisa? Actriz habla del 'romance' de Claudia Martín en 'Fuego Ardiente'

Ciudad de México.- En medio del pleito legal entre Claudia Martín con Maite Perroni, por supuestamente haberla difamado al decir que se metió en su matrimonio con Andrés Tovar, la famosa y querida actriz de Televisa, Yolanda Ventura, en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy habló del supuesto romance entre sus colegas de Fuego Ardiente, ¿a caso la traicionó y reveló de más?

Cómo se sabe, exintegrante de Rebelde interpuso una demanda en contra de la actriz de Cómo Tú No Hay Dos, por haberla difamado al asegurar que ella acabó su matrimonio con el reconocido productor de Imagen TV, quien negó todo en Sale el Sol a través de sus conductores.

Pero, eso no es lo único que tiene que enfrentar, pues Martha Figueroa aseguró que Claudia sabía lo que pasaba y por venganza también se involucró con alguien, un compañero de la producción antes mencionada de Televisa.

Ante esta complicada situación, de la que todos hablan desde hace una semana, Yolanda en la exclusiva señaló que no hablaría del tema, pero aseguró que estaba apoyando y dándole todo su ánimo a Martín, pues señala que todo el elenco se convirtió en una especie de familia.

Bueno, la verdad es que hemos hecho un equipo bien bonito, y cuando las personas tienen problemas, es importante estar ahí y es un tema del que no voy a hablar, pero nada más, obviamente, con cualquier persona, también le escribí a Mariana también le escribí a todos porque somos familia", expresó Ventura.

Cabe mencionar que hace poco, Guillermo Pous, abogado de Perroni, señaló que Claudia y Koko Stambuk podrían ser perdonados y librarse de pagar una cuantiosa remuneración económica por daños y prejuicios hacia su persona y reputación, si es que acuerdan hacer una disculpa pública antes de llegar a juicio.

Es una decisión tomada, pero eso no significa que no pueda cambiar de parecer, insisto, lo que ella busca no es una reparación económica, eso es una consecuencia, lo que quiere es una aclaración de la situación y que se retracten de lo que dijeron de ella y la forma en que lo dijeron", aseguró el abogado.