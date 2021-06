Tras 'pleito' de Imagen TV y Televisa, 'Hoy' y 'Sale el Sol' se unen para destrozar a Luis Miguel

Ciudad de México.- Después de que supuestamente hubiera un pleito entre Imagen TV y Televisa por presuntamente un robo de talentos en sus conductores, ahora coincidieron y se unieron para destrozar a Luis Miguel por la manera en que retrató el romance de su hija Michelle Salas con Alejandro Asensi.

En el último episodio de Luis Miguel, La Serie, el famoso cantante dejó que se realizara una escena candente entre Michelle y Alejandro algo por lo que la joven cómo su madre, Stephanie Salas, salieron para quejarse y decir que era una falta de respeto ya que no había autorización.

Stephanie, poco después dio una entrevista a Javier Poza, en la que pidió que se respetara cómo mujer, cómo artista y sobre todo a su hija y su intimidad, pues nunca se dio permiso para esta clase de escenas.

Estas nuevas declaraciones fueron muy comentadas en Hoy, dónde Martha Figueroa mostró inconformidad, pues señala que tenían razón en molestarse, ya que no tuvo tacto y pudo haber representado de una manera mejor y más sutil, que no exhibiera de esa manera a quien en ese momento era una joven adolescente.

Lo que aquí es fuerte es, yo soy el productor de la serie y pongo a mi hija en escenas expuestas, y en más en la época que se está retratando, no era una menor de edad, pero era una chavita de 19 con tu mejor 10 años mayor, hay que tener un poco de tacto", dijo Martha.

De igual manera, desde Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante dio declaraciones similares, señalando que no podía creer lo que había hecho, pues el deber como padre era proteger a los hijos, no exhibirlos, tras lo que dijo que al final no debería esperar algo diferente de una persona que no les da su apellido, los niega y no los mantiene.

Es una mamá normal, yo no expondría a mi hija, yo creo que cualquiera que somos papás no expondríamos a nuestros hijos, de la manera en que Luis Miguel expuso a su hija, pero si no los mantiene que le va a importar exponerlos, si no les pone el apellido.

¡Stephanie Salas sale en defensa de su hija #Michelle por cómo se le representó en #LuisMiguelLaSerie! Asegura el cantante no les pidió permiso para salir en su serie#PájarosEnElAlambreuD83DuDC26 en #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/XHn4ToizFm — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) June 7, 2021

Fuente: Twitter @saleelsoltv, canal de YouTube del programa Hoy