Tunde al 'Chicharito': Sarah Kohan 'explota' y arremete en contra de Javier Hernández

Los Ángeles, California.- La guapa y famosa modelo australiana, Sarah Kohan, no dudó en tundir en redes sociales al 'Chicharito', pues uno de sus fans criticó la ausencia del futbolista y la crianza de sus hijos, por lo que ella 'explotó' y con un contundente mensaje arremetió en contra de Javier Hernández.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cómo se sabe, Nala el pasado sábado 5 de junio, celebró sus ocho meses de vida, por lo que Kohan, cómo lo hizo con Noah y ahora con ella, compartió las fotos de su evolución mes con mes, junto a un pastel o bollos con las velas de los meses que están cumpliendo.

Aunque muchos se centraron en lo "hermosa" que se ve la menor, asegurando que sacó la belleza de su madre, hubo quienes cuestionaron sobre la ausencia del futbolista y le dijeron que tenía que respetar la relación con sus dos hijos y que si ya no podían estar cómo pareja, que por lo menos lo incluyera en los momentos importantes con sus hijos.

Su padre debería estar en las fotos. Respetuosamente pienso que cuando Noah crezca va a disfrutar de las fotos de cada vez con su mamá y su papá. Si una pareja no puede ser pareja, entonces hay que formar un gran equipo y una buena familia para los niños. ¡Están hermosos!", decía un fan.

Ante esto, la modelo no se quedó callada y respondió que aunque ella quiere convivir cómo familia, si él futbolista de LA Galaxy no quiere hacerlo ella no podría hacerlo y eso tenían que entenderlo, dando a entender que es él quien no busca a los menores.

Respetuosamente, por favor entienda que usted no puede hacer que alguien haga algo que no quiere hacer", respondió.

Fuente: Quien