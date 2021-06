Andrea Legarreta 'destroza' a conductores de 'Hoy' por "venderse" al Partido Verde: "No fue correcto"

Ciudad de México.- La famosa y querida conductora, Andrea Legarreta, no tuvo reparo alguno en 'destrozar' a sus compañeros del programa Hoy que fueron señalados de "venderse" a favor del Partido Verde en plena veda electoral, asegurando en Televisa que ellos sabían que no estaban haciendo lo correcto.

El pasado 6 de junio, las elecciones 2021 estuvieron cargadas de mucha polémica, pues el INE canceló toda la propaganda que tuvo el PVEM en redes sociales, debido a que comenzaron a denunciar que ellos habrían pagado miles de pesos a famosos de San Ángel y TV Azteca para usar su influencia y promocionarlos.

Entre los nombres que resaltaron, estuvieron los de Raúl Araiza y Lambda García, por lo que muchos comenzaron a decir que serían sancionados por Televisa, lo que desmintió Galilea Montijo diciendo que no estaban en una escuela para "castigarlos".

Por su parte, Legarreta sí concordó en que sus compañeros hicieron mal en hablar tan abiertamente del partido al que apoyaban, señalando que lo que no fue correcto es que lo hicieron en la veda electoral, negándose a señalar si creía o no en que les hayan pagado.

En realidad prefiero mantenerme al margen en ese sentido, porque sí, todos sabemos que no es una situación para nadie, pero que te puedo decir, yo cómo ciudadana y en mi caso, yo lo que hice fue invitar a la gente a votar, pero ya, creo, que cuando sucede que digas abiertamente por quien va a ser tu voto, creo que no fue el día indicado o la fecha indicada", dijo Andrea.

Tras esto, concluyó en que cómo su amiga los apoyaba en todo momento, pero que aún así no iba a justificarlos y sabía que hicieron mal y no debieron haberlo hecho.

Cada quien es libre de decir, a mi me gusta tal partido o yo apoyo a tal, las ideas de tal, pero sí, la fecha no fue la correcta, era en veda y eso es lo que a lo mejor... no sé, los agarraron en curva, no quisiera hablar por hablar o justificarlos, yo mi apoyo cómo mi amiga lo tiene, sin embargo, sí creo que tienen que ser muy cuidadosos y debieron saber de este riesgo", concluyó.