Christian Nodal habría pagado a Lupillo Rivera y Criss Angel para borrar sus tatuajes de Belinda

Ciudad de México.- Tras revelarse el reciente compromiso entre Belinda y Christian Nodal, pasó lo que nunca creímos que pasaría, Criss Angel y Lupillo Rivera, exnovios de la cantante, se quitaron los tatuajes que tenían de ella y ahora hay pruebas de que, aparentemente, Nodal les pagó para que lo hicieran.

No cabe duda que Belinda algo le da a quienes son sus novios pues ante los ojoso de todos el tatuaje que se hizo Criss en el pecho y el que Lupillo tuvo en el brazo, fueron borrados.

Fue en el programa Con permiso de Pepillo Origel y Martha Figueroa, donde la periodista de espectáculos reveló que según sus fuentes, Nodal le pagó 50 mil dólares tanto a Criss Angel como a Lupillo para que se borraran los tatuajes de Belinda.

Me llegó una versión curiosa a la que no le había hecho caso, pero a lo mejor sí es cierto. Es mucha coincidencia que los dos se quiten al mismo tiempo el tatuaje ... Lo que me contaron es que Christian Nodal andaba repartiendo dinero, pidiéndoles 'por fa, quítate el tatuaje y te doy una lana'. ¿Será verdad?", mencionó Marthita.