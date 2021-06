¿El Partido Verde sí le pagó? Conductor de 'Hoy' rompe el silencio y lo revela todo en Televisa

Ciudad de México.- Después de que se comenzara una fuerte polémica por los supuestos pagos que hizo el Partido Verde a varios actores de Televisa y de TV Azteca, un famoso conductor de Hoy decidió romper el silencio y revelar todo respecto a dicha situación a las afueras de su empresa.

El pasado 6 de junio, las elecciones 2021 estuvieron cargadas de mucha polémica, pues el INE canceló toda la propaganda que tuvo el PVEM en redes sociales, debido a que comenzaron a denunciar que ellos habrían pagado miles de pesos a famosos de San Ángel y Ajusco para usar su influencia y promocionarlos.

Uno de los nombres más sonados en dicho momento fue el de Lambda García, pues en sus redes sociales compartió que votaría por ellos y dio las razones por las que había tomado dicha decisión, dando un par de las propuestas que apoyaba en específico.

Ante esto, se le cuestionó si era verdad que él había vendido su voto y su apoyo en veda electoral cómo se le acusaba, a lo que este respondió que no, que no podía entrar mucho en detalles por el tiempo, pero que no se creyera todo lo que se dice.

No, nombre, por apoyar amigos nada más, se dice muchas cosas, pero pues no, ya saben que es una locura esto. Yo nada más les digo que sean muy felices siempre y que apoyen a todo el mundo y a quienes quieran apoyar", reveló el actor.

Finalmente, dijo que no hablaría de Sebastián Rulli y que no tuvo remuneración económica, que él estaba apoyando a una gran amiga y que no estaba sancionada en el programa Hoy ni en Televisa, esperando que no lo fueran a multar.

Nombre, no le digo nada a él. No fue por dinero, nombre cual, fue por amistad, Alejandra Rojo es una gran amiga mía. No, no, esperemos que no", concluyó Lambda.

