Galilea Montijo paraliza a todo Televisa al modelar coqueto vestido en 'Hoy': "Qué piernas"

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa tapatía Galilea Montijo hizo enloquecer a sus miles de admiradores y fans de las redes sociales debido a que modeló un espectacular y coqueto atuendo durante la transmisión del programa Hoy.

A través de su cuenta oficial de Instagram, 'La Montijo' compartió una nueva instantánea con la que presumió el increíble 'outfit' que llevó este martes 8 de junio al foro del matutino de Televisa.

En esta ocasión la conductora originaria de Jalisco se dejó ver posando en el set mientras lleva un vestido corto de color blanco con detalles amarillos, unos tacones dorados y el cabello sujeto en una media cola con ondas.

El peculiar y femenino 'look' de Galilea dejó fascinados a miles de seguidores y fans, quienes de inmediato llenaron la publicación con casi 24 mil Me Gusta, además de que no ha parado de recibir elogios y muestras de cariño.

Eres tan hermosa".

Qué guapa, qué calidad".

Qué piernas".

Preciosa mujer".

Bizcocho".

Fuente: Instagram @galileamontijo