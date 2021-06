"Hipócrita, pasada de moda": Gustavo Adolfo Infante humilla a Chapoy y la 'tacha' de "envidiosa"

Ciudad de México.- El polémico y famoso periodista, Gustavo Adolfo Infante, de nueva cuenta no tuvo piedad y humilló a su colega, Pati Chapoy, y en una reciente entrevista con TV Notas, la tachó de ser una "hipócrita" y de tenerle "envidia" por supuestamente tener mucho más éxito en Imagen TV que ella en TV Azteca, ya que él sí se actualizó y ella está "pasada de moda".

Durante su entrevista, le cuestionaron respecto a que pensaba de que Pati dijera que él cometió un error al haber entrevistado a Frida Sofía y pasado la parte en la que acusa a Enrique Guzmán de haberla manoseado indebidamente desde que tenía cinco años de edad.

Ante esto él solo dijo que no entendía cómo ella podía apoyar a un "posible pederasta" y que lo único que sabía con certeza es que ella le estaba "tirando mucho" debido a que le tenía "envidia", por el hecho de que la hija de Alejandra Guzmán lo eligió a él para dar tan fuerte y relevante noticia.

De igual manera, señaló que también está "ardida", ya que pese a ser 18 años menor que ella, él tiene "mayor presencia en medios y redes sociales, dándole una verdadera competencia a Ventaneando con su programa De Primera Mano y también con Sale el Sol.

Se llama envidia, yo soy 18 años más joven y tengo mucha más presencia en medios y redes sociales, estoy mucho más activo que ella y soy una real competencia para su programa. La gente no soporta eso, pero en vez de ponerse a trabajar para superar o aumentar su nivel, es más sencillo atacar, ofender y denostar; así se defiende mientras yo trabajo. Le arde que esté en un canal y que tenga más programas que ella, más exhibición que ella y que me vaya mejor, pero ¡no es mi problema! Qué pena que no sepa aceptar la competencia", dijo Gustavo.