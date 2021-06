Juan Osorio confiesa que se casa con actriz de Televisa 37 años menor; sus suegros ya autorizaron

Ciudad de México.- A solo unas semanas de confesar su romance, el productor Juan Osorio se sinceró y reveló que ya tiene planes de llegar al altar y tener hijos con su novia Eva Daniela, una joven de Televisa que es 37 años menor.

A través de una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, el líder de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? contó lo feliz y emocionado que se siente de estar saliendo con Eva y es tanta su emoción que en este mismo año se podrían casar, pues ya cuentan con la aprobación de los papás de ella.

Eva es la mujer con la que quiero estar lo que me resta de vida, estoy apostando todo por ella, espero no me falle", añadió.