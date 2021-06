¿Molesta? Por esta razón Maribel Guardia arremete contra varios famosos: "Hay que respetar"

Ciudad de México.- Luego de que algunos famosos realizaran una serie de videos en redes sociales apoyando a cierto partido político, durante las elecciones del pasado domingo, la actriz Maribel Guardia se pronunció en contra.

Después de que diversos actores, conductores e influencers, fueran señalados de recibir dinero por hacer proselitismo, la cantante aseguró que ella no aceptaría una propuesta de este tipo porque sabe que es ilegal.

No lo haría porque sé perfectamente que no se puede, y que hay que respetar las leyes para que justamente sea todo parejo, o todos coludos o todos rabones, no, definitivamente no", explicó Guardia.

De la misma manera, Maribel destacó que, contrario a muchos de sus compañeros del medio del espectáculo, ella no tiene interés en la política

Por ningún motivo me metería a la política, creo que me muero de hambre de política, me gusta mucho la política, soy de las que escucha el noticiero todas las noches".

Por último, la costarricense aprovechó para desmentir que sea ella quien controle las finanzas de su hijo Julián Figueroa. "¡Háganme la buena!, apenas si controlo las mías, ¡háganmela sabrosa!… si, un año y medio sin trabajar, no, que va... no, yo no controlo las finanzas de ellos, yo trato con ellos de toda la vida de no meterme porque creo que no hay nada peor que una suegra metiche", respondió.

Fuente: Agencia México