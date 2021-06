"No lo voy a ver": Escalona sobre estreno de 'Guerreros 2021'; devastada, recuerda a Magda Rodríguez

Ciudad de México.- Una vez más la joven actriz y conductora Andrea Escalona logró apoderarse de la atención en redes sociales y no fue por presumir su indiscutible belleza, sino porque hace algunas horas salió a hablar sobre el esperado estreno de Guerreros 2021.

Como se recordará, la primera temporada de este reality fue producida por Magda Rodríguez, quien murió de forma repentina el 1 de noviembre, solo unas semanas después de que finalizara la competencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora del programa Hoy confesó que no sintonizará Guerreros 2021, no porque no quiera que tenga éxito, sino porque no puede evitar verlo sin pensar en la muerte de su mamá.

Hoy continúa un legado de los muchos que dejó Magdita, ese es un hijo muy de ella que la verdad todavía no tendré valor de ver me la recuerda mucho, pero les deseo todo el éxito !!! Hehehe ! Rating por ella siempre por ella ! Mándales tu ritmaso, lo que está mujer tenia era timing ... entre otras cosas y por todas ellas y muchas más se le extraña tanto", escribió Escalona.

Andy acompañó el desgarrador mensaje con un emotivo video que recopila algunos momentos de Magda en sus más de 30 años de trayectoria y de inmediato decenas de colegas y fans de Televisa comenzaron a enviarle muestras de cariño y apoyo.

Nunca la vamos a olvidar", escribió Maribel Guardia.

Siempre aquí", comentó su tía y productora Andrea Rodríguez.

