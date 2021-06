"No soy ignorante": Actriz de Televisa estalla a críticas por unirse a política; tunde a Luis Miguel

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Rocío Banquells se reunió con la prensa luego de conocer que había triunfado en las elecciones 2021 ya que obtuvo una diputación por la alcaldía de Tlalpan, derrotando a su excuñado Alfredo Adame.

A través de una entrevista con varios medios de comunicación como Venga la Alegría, la querida intérprete de múltiples telenovelas de Televisa se defendió de las críticas por incursionar en la política y aseguró que cuenta con lo necesario para hacer un buen papel en este cargo público.

Si los demás grandes artistas han entrado a la Cámara y lo han podido hacer ¿por qué yo no? llevo una carrera bien limpia, a mí me han metido en los escándalos, yo no he hecho los escándalos", dijo.

Los artistas no necesariamente somos ignorantes y no terminamos la escuela, muchos declaran que les da mucho coraje porque 'no dignifican mi profesión' y no, esta profesión es de preparación, no cualquiera se sube a un escenario", añadió.

Asimismo, Rocío aprovechó la entrevista para reaccionar a las críticas a Luis Miguel, la serie y confesó que su sobrina Michelle Salas tiene todo su apoyo, explicando que no puede creer que su propio padre la expusiera de esta forma.

Tiene razón Mich de estar molesta, un padre no puede aprobar una historia donde no dignifique a su propio padre... Michelle no ha tenido una vida fácil por ser la hija de quién es".

Fuente: Venga la Alegría