Remmy Valenzuela: El cantante sinaloense acusado de golpear brutalmente a una mujer y a su primo

Guasave, Sinaloa.- El cantante Remmy Valenzuela fue señalado recientemente por supuestamente golpear a una mujer, Katy Aracely 'N', presuntamente, la novia de su primo Carlos Armando 'N'.

El músico, oriundo de Sinaloa, al norte de México habría golpeado a su familiar y a la novia de éste, quien llegó a un nosocomio del estado muy grave. El informe médico, de acuerdo con la fiscalía de aquél estado, incluso dejó por escrito que la vida de la mujer llegó a peligrar.

La joven víctima presenta múltiples lesiones dermatológicas, así como contusiones en el tórax, brazos y algunos signos de amordazamiento en pies y manos. La mujer también tendría huellas de estrangulamiento y actualmente su estado de salud se reporta como delicado.

Tras conocer la agresión física, la autoridad correspondiente acudió al hospital donde la víctima está hospitalizada y confirmaron en el reporte que la agresión fue propinada por Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, 'Remmy'.

Hasta ahora, y dada su convaleciente situación, no se sabe si la víctima interpondrán la debida denuncia penal en contra del cantante pero instituciones públicas en pro de la mujer, como Inmujeres, han expresado el apoyo a la mujer y le han ofrecido su ayuda para denunciar al agresor.

Quién sí presentó una denuncia fue el primo del cantante, Carlos Armando N a la Fiscalía General del Estado y la Unidad Especial de Violencia de Género en Guasave, Sinaloa, por lesiones dolosas, violencia familiar y lo que resulte en contra de Remmy Valenzuela.

¿Quién es Remmy Valenzuela?

Remmy Valenzuela nació en Guasave, Sinaloa y es un cantante, compositor y acordeonista mexicano. En 2015, fue nominado a 'Artista Nuevo del Año' en los premios Latin American Music y ese mismo año su cuarto álbum de estudio Mi vida en vida (2014) fue nominado en los premios Grammy Latinos en la categoría 'Mejor Álbum Norteño'.​

Comenzó su carrera como baterista, pero cambió al acordeón a la edad de 13 años. Sus primeros éxitos fueron los narcocorridos, pero comenzó a ganar mayor popularidad con canciones románticas como Te tocó perder.

Luego, firmó un contrato con Fonovisa Records y en 2015, lanzó su álbum Mi princesa, del cual la canción ¿Por qué me ilusionaste? logró ser incluida en la lista 'Best Songs of 2015' por Ben Ratliff de The New York Times.

A la edad de 22 años, ha "frustrado la muerte dos veces", la primera vez después de un accidente de coche, y la segunda en un tiroteo entre las fuerzas gubernamentales y una organización del crimen organizado durante una de sus presentaciones en Nayarit.

En 2015, fue arrestado en Sinaloa por posesión ilegal de un arma de fuego y fue puesto en libertad bajo fianza dos días después.

En noviembre de 2019, Remmy Valenzuela se vio envuelto en una polémica con Pati Chapoy, quien aseguró que el oriundo de Sinaloa estaba de más en el jurado de La Academia.

El cantante le contestó a Pati Chapoy de forma poco educada y en forma de burla aseguró que la periodista ya estaba pasada de moda:

No sé cuánto discos de oro tenga Pati... Ella no sé qué haga. No soy Pedro Infante, a la mejor para gustarle, creo que esta un poquito pasada de moda. Somos nuevos, somos millennials, somo jóvenes, traemos modas".

Fuente: Radio Fórmula y Staff