'Remmy' Valenzuela: La vez que Chapoy lo 'corrió' de 'La Academia' por insultarla en TV Azteca

Ciudad de México.- El cantante de banda, 'Remmy' Valenzuela, nuevamente se encuentra en el centro del escándalo, por lo que se recordó la vez que Pati Chapoy presuntamente logró 'correrlo' de La Academia en el 2019, debido a que él la insultó en TV Azteca y presumió de su carrera artística.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace casi dos años, 'Remmy' se presentó cómo uno de los jueces del famoso reality de canto, pero su puesto duró solamente un programa, ya que el segundo domingo en la que se transmitió el show, él ya no apareció, desatando las sospechas de que la líder de Ventaneando estuvo detrás de todo.

Estos rumores surgieron debido a que después del primer episodio, Chapoy dijo que el "muchacho del sombrero estuvo de más", incluso cuestionó que sin quiera él, que ella no sabía quien era y no conocía su trayectoria artística.

Ante esto, Valenzuela no se quedó callado y le respondió a la periodista de una manera contundente, asegurando que ella ya estaba "pasada de moda", pues él era un artista de la actualidad, para los millenials y la gente joven, dando a entender que la consideraba vieja.

No sé cuántos discos de oro tenga Paty o cuántos de platino, yo tengo 2 billones de reproducciones en YouTube, en Spotify. Ella no sé qué haga, no soy Pedro Infante para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda, nosotros somos milllenials, somos jóvenes y son épocas", respondió 'Remmy'.