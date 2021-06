Remmy Valenzuela: Lo denuncian en la FGE por azotar a mujer con cable y brutal golpiza a su primo

Guasave, Sinaloa.- Desde hace unas horas comenzó a surgir información de que el cantante Remmy Valenzuela habría dado una brutal golpiza a dos personas y recientemente se confirmó que el artista ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa y la Unidad Especial de Violencia de Género en Guasave.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con la información publicada, el intérprete de regional mexicano fue acusado por violencia familiar, lesiones dolosas, y lo que resulte en contra, debido a que atacó a puño limpio a su primo, Carlos Armando 'N' y la novia de este, de nombre Katy Aracely 'N'.

View this post on Instagram

Trascendió que la agresión se suscitó la noche del domingo en una propiedad de Remmy de nombre El Campito, lugar donde al encontrarse, el cantante empezó a agredir a ambos sin ningún motivo, de acuerdo a la declaración de la víctima.

Se informó que mientras a Carlos Armando los golpes le provocaron una fractura en el pómulo izquierdo, que pone en riesgo su ojo según la valoración médica. Por su parte, Katy Aracely resultó azotada con cables de luz en la espalda.

otra parte, la madre del hombre agredido manifestó que tuvieron que dejar la casa donde vivían después de recibir amenazas y al percatarse de que Remmy empezó a hacer rondines en la zona. Asimismo, se dijo sorprendida por todo lo que pasó, pues previo a esta agresión, su hijo y el cantante no habían tenido ninguna diferencia.

Mi hijo no hizo nada, lo que le hizo él no fue humano, ni con la chica, que no tiene vela en el entierro, ni con su primo hermano, que es su sangre”, dijo la madre de Carlos.