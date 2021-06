Sebastián Rulli arremete contra Galilea Montijo por defender a actores de Televisa "vendidos"

Ciudad de México.- Después de que Galilea Montijo saliera en defensa de sus compañeros del programa Hoy, ante las acusaciones de que vendieron su apoyo al Partido Verde, el guapo y querido actor, Sebastián Rulli, no dudo en responderle y arremeter en su contra, señalando que era "triste" que se pusiera de lado de lo "indefendible", pues se notaba que los actores de Televisa eran "vendidos".

El pasado 6 de junio fueran las elecciones en todo el país, y cómo cada ocasión, la polémica entre famosos estuvo presente debido a a que aseguran que el PVEM le pagó a varios actores de Televisa y TV Azteca para que promovieran su campaña, aún en veda electoral, entre ellos resaltó el nombre de Lambda García y Raúl Araiza.

Ante esto, Rulli dijo que la "dignidad no tiene precio" y que era una completa "estupidez" el haber vendido su apoyo a ese partido, señalando que el voto era libre y secreto, pidiendo que por favor no lo hicieran, señalando que fue muy claro que lo hicieron.

Aunque muchos apoyaron la postura del actor y otras celebridades también arremetieron contra quienes lo hicieron, Montijo salió a defender a sus amigos y compañeros, diciendo que Sebastián no debería de opinar al respecto ya que no era de este país.

Adoro a Sebastían, es un guapo, pero es muy diferente hablar de un país que no es el tuyo, cada quien, cada quien, aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y empiezo a hablar de política argentina, pues no le sé", dijo Galilea.