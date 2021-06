Tras infidelidad, Linet Puente andaría con Mauricio Mancera; culpan al actor de Televisa de su divorcio

Ciudad de México.- Después de que Linet Puente confirmara en Ventaneando que el padre de su hijo, Carlos Galán, le fue infiel, lo que ahora los mantiene en una complicada separación, comenzó el rumor de que la conductora de TV Azteca ya estaría sanando su corazón y andaría con Mauricio Mancera, el actor de Televisa al que culpan de su divorcio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cómo se sabe, el año pasado Linet comenzó un proceso de separación de Galán, pues se confirmó que él le había puesto el cuerno con su compañera de trabajo, Liz Basaldúa, a lo que ella se mostró bastante molesta, pero optimista por el hijo que comparten.

Ante esto, TV Notas asegura que Puente y Carlos no han podido llegar a un acuerdo sobre su separación en cuestión de la custodia del menor, pues señalan que ella no quiere darle las horas de convivencia que él pido, por lo que no se niega a firmar el divorcio hasta que cambien eso, a lo señalan no quiere desistir tan poco.

Presuntamente, esta situación la llevo a los brazos de Mancera, pues mientras que Carlos se encuentra trabajando en Houston, Texas, viviendo con su mamá, y al parecer ya separado de Liz, quien sigue en la Ciudad de México, la conductora de Ventaneando pasó más tiempo con su gran amigo, quien se dice padrino de su bebé, naciendo de esta manera el amor de pareja, el cual ocultan para evitarse problemas.

sanando su corazón y dando oportunidad al romance, pues luego de que tronó con Carlos, obvio, por la infidelidad de él y las broncas que ya traían como pareja, ella se refugió en los brazos de Mauricio Mancera. Ellos han sido muy buenos amigos, pero al parecer encontró en Mauricio apoyo, cariño, y ahora amor, pero se cuidan mucho; sobre todo ella para que no la relacionen en escándalos", dijo la fuente.

Según la fuente, Carlos y Linet tenían muchos problemas desde antes de que él fuera infiel, y supuestamente, estos serían porque la compañera de Pati Chapoy y el exconductor de Hoy ya pasaban mucho tiempo juntos y se mensajeaban en todo momento, por lo que el productor le reclamaba y "se ponía violento y grosero" con ella, reclamándole que le hablara, incluso señalan que él quiso poner esa situación cómo excusa a su falta.

Pues Carlos sabía que Linet y Mauricio Mancera eran grandes amigos y buscaba pretextos para decirle a Linet que por qué todo el tiempo se hablaban y se veían. Sí, así empezaron las broncas con Linet y Carlos. Él le preguntaba que qué tanto hablaban y que sabía que eran amigos, pero que se la pasaban platicando de madrugada y no estaba bien", aseguró el informante.

Finalmente, señaló que los reclamos por su cercanía con el actor de Mi Querida Herencia, él que pasará tanto tiempo con su hijo y lo "expusiera en redes", a ella pareció no importarle y le diría que le valían, por lo que se daba sus escapadas.

Como tal, no, pero era y es un rumor que Linet y Mauricio se daban sus escapadas, que el amor les brotaba; sobre todo se notó que andaban más juntos cuando Linet ya estaba en broncas fuertes con su pareja y que Mauricio ya había terminado con Romina, aunque ése es otro tema, porque al parecer también Romina lo tronó por culpa de Linet", concluyó.

Fuente: TV Notas