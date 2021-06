Tras vencer a Alfredo Adame, actriz de Televisa da 'recadito' a su excuñado desde 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Desde Sale el Sol, la famosa y reconocida actriz de Televisa y cantante, Rocío Banquells, se expresó ante su triunfo en la alcaldía de Tlalpan cómo diputada federal, aprovechando el momento ante las cámaras de Imagen TV para lanzarle un contundente 'recadito' a Alfredo Adame, su excuñado, por haberlo vencido.

El pasado lunes 7 de junio, Banquells compartió en sus redes sociales lo agradecida que estaba, porque había logrado ganar cómo diputada federal del distrito 14 en Tlalpan, señalando que se lo debía al público y que por su apoyo y confianza iba a dar lo mejor de si.

Pero, aunque la noticia de su triunfo fue lo mejor para ella, varios usuarios en redes sociales recordaron la enemistad entre ella y Adame, que nació desde hace muchos años, ya que ambos estaban disputando el mismo lugar aunque desde diferentes partidos.

En base a esto, le cuestionaron que pensaba respecto a todo lo que su excuñado había dicho de ella y sobre todo, que le diría ahora que ganó las elecciones 2021, a lo que simplemente dijo que cada quien podía decir y hacer lo que quería y que por su parte eligió trabajar, no meterse con nadie e ir casa por casa para hablar con los ciudadano.

Mira, cada quien maneja su vida y su boca cómo quiere, entonces yo lo único que hice fue trabajar, fue caminar las calles de Tlalpan, fue platicar y convivir con las personas que me abrían las puertas, y fíjate que padre, yo llegaba, tocaba y sí la gente un mucho molesta, que me decían nada más vienen y piden el voto y yo les decía que no le debo nada a nadie", dijo Rocío.

Finalmente, señaló que no siente que lo haya "destrozado" o que le diera "cachetada con guante blanco", pues pese a que sufrió violencia verbal por su parte, puso todo en manos de Dios y él fue quien se encargó de poner a Adame en el lugar que se merecía.

La vida misma se ha encargado, yo he estado sentada en la barrera viendo la faena junto a mis hermanas, junto a las mujeres de mi casa que hemos sido muy violentadas, psicológicamente y verbalmente, físicamente yo no, pero mi hermana sí, porque yo no dependí nunca de esa persona, yo creo que hay un Dios muy grande y ese Dios hoy por hoy me da esto que es una alegría, yo no pienso si le di una cachetada a nadie, esto va por México", aseguró Banquells.