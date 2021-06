Tras violar veda electoral, Laura G arremete contra famoso influencer: "Vas y chin...a tu..."

Ciudad de México.- Tras la polémica por el uso de las redes sociales para seguir la campaña electoral del Partido Verde Ecologista durante la veda electoral.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Varios influencers salieron en su defensa o se disculparon, pero no fue el caso de Laura G, quien supuestamente le habría respondido a Héctor Marquéz con insultos que, si ella lo había logrado, es porque la gente la "desea".

A través de su cuenta de Twitter, el mejor conocido como 'Jiots', compartió una captura de pantalla en la que se muestra cómo supuestamente la presentadora de Venga la Alegría contestó al youtuber con groserías después de que él la cuestionara por haber incumplido con las leyes electorales el pasado fin de semana.

Por su parte, la presentadora de TV Azteca, Laura G, en la corta conversación que tienen le dice:

Vas y chin... a tu repu... mad.. Eres un gato y yo sí puedo conseguir lo demás porque la gente me desea". A lo que Márquez le respondió: "Finísima persona, no me sorprende".

A las pocas horas, la presentadora contestó a una de las respuestas del tuit, asegurando que era una imagen modificada. Nuevamente se vieron involucrados en otra conversación, pero esta vez pública, en la que 'G' le pedía hablar por privado para esclarecer lo que había sucedido.

No tenia el gusto de seguirte, ni de que me siguieras… Me encantaría que subieras un video escribiéndome ahorita en esa misma conversación si es que la tienes solo para asegurarme que sea yo… Ya que no es mi forma de contestar… Saludos", escribió Laura.