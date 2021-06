"Clasistas": Exconductor de 'Hoy' llega a 'Sale el Sol' y 'destroza' a Televisa

Ciudad de México.- Álex Kaffie, reconocido exconductor del programa Hoy, tachó de "clasistas" a sus excompañeros y sin dudarlo, en pleno programa en vivo de Sale el Sol, no se contuvo al momento de 'destrozar' a Televisa, señalando que en Imagen TV estaba más que feliz y contento porque o había situaciones así.

Hace un par de años el columnista llamado el 'Villano de los Espectáculos', formó parte del matutino de la televisora San Ángel, pero aseguraron que fue despedido para brindarle su lugar a Pepillo Origel y después fue vetado de la televisora por ordenes de Magda Rodríguez por decir que Andrea Escalona era una "traicionera".

Después de este hecho, Álex comenzó a tener apariciones de vez en cuando en Sale el Sol, las que actualmente son cada vez más frecuentes, donde da su opinión sobre temas de actualidad o 'saca secretos' de varios famosos en la sección 'Trapitos al Sol'.

Ahora, el periodista arremetió contra Televisa, pues aseguró que durante su tiempo cómo conductor en el matutino, lo discriminaron pro no tener un puesto alto y no lo dejaban desayunar con unas compañeras, pues dividían comedores y había uno para las ejecutivas.

Estoy muy feliz aquí, porque aquí no hay clasismo y eso me fascina. Es que se agradece mucho que aquí no te digan: 'Tú no puedes desayunar en el comedor de las ejecutivas', eso es muy bonito, que aquí no haya clasismo", expuso Kaffie.