''Nadie me pagó ni un solo peso'': Federica Quijano se disculpa tras apoyar al Partido Verde

Ciudad de México.- Luego de que una larga lista de influencers, actores y cantantes apoyarán el pasado domingo 6 de junio al Partido Verde en plena veda electoral, la integrante del grupo noventero Kabah, Federica Quijano, ofreció disculpas en sus redes sociales.

Después tres días de las elecciones más grandes de México, la cantante compartió un video en el que asegura haber cometido un error, pero destacó que no es parte de la campaña pagada de dicho partido.

Quiero dejar clarisisísimo que nadie me pagó ni un solo peso, ni uno. El que nada debe, nada teme. Yo me deslindo completamente de esa lista, mis principios, mis ideales, la vida de mi hijo, mis derechos, no se venden. Yo no haría algo así'', declaró Quijano.