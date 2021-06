"No es ella": Frida Sofía reaparece "transformada" y deja en shock; anuncia demanda contra 'La Guzmán'

Miami, Estados Unidos.- Frida Sofía reapareció en su cuenta de Instagram y a través de un nuevo video, confirmó que ya inició un proceso legal contra su abuelo y madre, Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, a dos meses de dar a conocer que el cantante la tocó indebidamente cuando era una niña.

La joven modelo aseguró que está viviendo un "proceso muy doloroso" y aclaró los motivos por los que primero hizo su denuncia pública y no ante las autoridades, afirmando que no recibió nada de dinero por sus declaraciones.

Me he sentido muy sola y avergonzada, es difícil llevar una carga tan pesada y sonreír frente a las cámaras cuando sabes que no es tu realidad, la entrevista me abrió los ojos a lo normalizado que está el abuso en la sociedad, es más cómodo para todos pretender que no pasó nada, porque nos da miedo ser señaladas y que nos llamen locas, manipuladores, mentalmente inestables, cuando el abuso es justamente la razón del trauma que sufrimos las mujeres que hemos sido abusadas por nuestra propia familia, abusos que nos marcan y cambian para siempre. Oí, vi, viví, muchas cosas que ningún niño o adolescente merece vivir", añadió.

La intérprete de Ándale señaló que le resulta muy difícil tener que comenzar un proceso legal en contra de 'La Guzmán', pues es su sangre, sin embargo, su actitud y actuar la tiene totalmente decepcionada.

Me duele profundamente estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más he amado y que me dio la vida, es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá, pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación, de su chantaje, no sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada, o convivir completamente descuidada y protegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme".