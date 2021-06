"No soy mala persona": Lambda García estalla por críticas tras 'venderse' al Partido Verde

Ciudad de México.- Lambda García rompió el silencio a través de las redes sociales y pidió un alto a las críticas que ha recibido luego de que saliera a la luz que habría recibido dinero por apoyar y promover al Partido Verde en plena veda electoral.

Aunque ya había tenido una entrevista con distintos medios en la salida de las instalaciones de Televisa, donde negó haber recibido una paga por sus declaraciones, ahora fue a través de Instagram donde hizo un nuevo comentario sobre esta penosa situación.

Mediante sus historias, Lambda aseguró que él considera que las críticas, ataques y comentarios negativos están de más y ofreció una disculpa pública a todos sus seguidores y fans:

Creo firmemente que la violencia y la ofensa siempre en toda situación está demás... no soy mala persona, puede ser que tome decisiones equivocadas, pero no soy mala persona y la gente que me conoce lo sabe... vuelvo a disculparme con la gente que se sintió así, no fue mi intención, no nos violentemos y no nos agredamos", añadió.