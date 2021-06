¡Pleito en TV Azteca! Mati Álvarez responde a ataques de Cassandra y Yomi: "No me voy a dejar"

Ciudad de México.- Hace poco comenzó una pequeña guerra de declaraciones en contra de Mati Álvarez, por parte de la pareja de Exatlón más polémica, Casandra Ascensio y Christian 'Yomi' Anguiano, a los cuales la Mati no se quedó callada y dijo que no se iba a dejar de nadie, sin duda un tremendo pleito que dará mucho de que hablar en TV Azteca.

Chrsitian hace poco empleó su cuenta de Twitter para compartir un hilo en el que se queja que Mati hizo una promesa con Cas durante la Copa del Exatlón, la cual consistía en que si llegaban a la semifinal juntas, ambas se iban a repartir el premio, señalando que no la ha cumplido.

Ante los incrédulos que señalaban que 'Yomi' mentía y que Mati no tenía porque compartir nada, este aclaró que fue la misma 'Show Time' quien le hizo la propuesta a su novia de si ella ganaba le daría la mitad del premio y que si Cas ganaba le tendría que dar la mitad, por el compañerismo y amistad de la tercer temporada.

Twitter se ha encendido con el pleito entre Mati Álvarez y Cassandra Ascencio.

Ni a Cassandra ni a otros de sus compañeros les ha cumplido algo que se pactó. pic.twitter.com/Uv3P9PH37X — La Comadrita •CN• (@LaComadritaOf2) June 8, 2021

Mati puso en mensaje que iba a dividir el premio de la copa con Cas y otras cosas con algunos de sus compañeros y también dijo que cuentas claras amistades largas. Hasta ahí todo bien, pasó el tiempo y no se hablaba más del tema. Cuando regresamos a cdmx Cas le pide a Mati hablar lo cual Mati no se veía muy convencida pero al final cedió. Y resulta que ya no me quiere dar su parte acordada que porque se enteró que hablaba mal de ella, pero jamás le dijo Mati con claridad que era lo que supuestamente Cas hablaba de ella", dijo Anguiano.

Incluso se compartió una captura de pantalla, en el que se ve que la campeona de Exatlón dice que se venderá un carro y una moto que se ganó para repartirlo entre varios compañeros, cómo Mau Wow y Heliud Pulido.

¡ UNO TIENE QUE APRENDER A TENER PALABRA SI NO PARA QUE ABREN LA BOCA ! https://t.co/dM7Sf9IMYw — Casandra Ascencio (@ascencio_cass) June 8, 2021

Sin duda un tema muy delicado al que 'Golden Eye' no quiso quedarse callada y dijo que no es de tirar "malas vibras", pero ahora que estaba fuera del reality del Ajusco, se podía enterar de cosas malas que dijeron de ella y eso no lo iba a permitir, asegurando que se defendería, agradeciendo a todos los que la apoyan.

Gracias a todos por su apoyo. Saben que no soy de malas vibras , pero para nada me voy a dejar. Ya estoy afuera , acá si puedo defenderme de lo que dicen", expresó.

Gracias a todos por su apoyo. Saben que no soy de malas vibras , pero para nada me voy a dejar. Ya estoy afuera , acá si puedo defenderme de lo que dicen uD83DuDC9B — Mati Alvarez (@matialvarezs) June 8, 2021

