¡Se va en silla de ruedas! Integrante de 'Hoy' sufre fuerte caída en Televisa

Ciudad de México.- Durante sus ensayos en Televisa para presentarse en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', la famosa actriz, Michelle Vieth, tuvo una fuerte caída, la que confesó que la hizo ser llevada a instalaciones médicas en una silla de ruedas, exhibiendo en pleno programa en vivo de Hoy el momento en el que azota en el suelo.

Vieth y Silverio Rocchi son una de las parejas favoritas del público, pues en el repechaje llegaron con todo, bailando un burlesque que les hizo tener casi una calificación perfecta, debido a las cargadas que mostraron gran fuerza física, por lo que desde ese momento se han arriesgado más en dicho aspecto.

Precisamente, por tomar dicho riesgo y hacer cargadas y acrobacias más complicadas, Michelle terminó en el suelo durante los ensayos, ya que tuvo que saltar hasta el hombre de Rocchi, que sobrepasa los 1.80 metros y después bajar por su espalda.

Pero, mientras ella se deslizaba hacia abajo, las piernas se le fueron hacía atrás por al inercia del salto y terminó cayendo al suelo con fuerza, golpeando primero la zona del coxis, lo que le causó un fuerte dolor que le impidió levantarse y tuvo que ser llevada al médico en sillas de ruedas.

Tras ver los videos del angustiante momento, en el que se aprecia cómo todos están preocupados mientras ella llora del dolor, Vieth señaló que todo estaba bien, que le dolía un poco, pero que ya tenía medicamento para eso y de ahí en fuera todo estaba bien.

Yo me le cuelgo, yo no me suelto, y si me caigo del piso no paso, y sí, del piso no paso", dijo Michelle.