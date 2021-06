Tras sobrevivir al Covid-19, actor de Televisa regresa al hospital por aparatoso accidente

Ciudad de México.- Toño Mauri, el reconocido y querido actor de Televisa que pasó por un verdadero infierno ante su contagio de Covid-19, al cual sobrevivió ante una lucha de más de ocho meses y un doble trasplante de pulmón, en Sale el Sol reveló que regresó al hospital por un aparatoso accidente.

Mauri en el 2020 se contagió de coronavirus junto a toda su familia, pero mientras que los demás salieron sin complicaciones, el actor terminó en el hospital y hasta tuvo que someterse a un doble trasplante debido a lo fuerte que el virus atacó a su cuerpo.

Al estar tanto tiempo en una cama de hospital, sus músculos sufrieron un poco de atrofia y pasó un par de meses en rehabilitación física para poder ponerse de pie, caminar y otros actividades.

Pero, en este largo proceso para una recuperación completa, Mauri sufrió un accidente en su hogar, por lo que tuvo que regresar al hospital, debido a que se cayó y se abrió la cabeza a la altura del ojo, señalando que al no tener la fuerza y el peso de antes, no pudo sostenerse.

Hace dos días me caí, me tuvieron que dar dos puntitos, tropecé con mi pie derecho, ósea se clavó en el piso y yo me fui para adelante, ya no tengo el suficiente peso de sostenerme", reveló Toño.

Ante esto, explicó que aún no está al 100 por ciento a nivel físico, pero que ya se encuentra menor y pudo moverse a un lado para no caer de cara, señaló que afortunadamente no se rompió nada, pero que sí tenía dolor en la cadera y necesitó dos puntos.

Conforme va pasando el tiempo mis nervios y mis músculos se van activando, entonces, alcancé a moverme de lado y entonces golpee con la cabeza en el piso y mi abrí aquí y un poquito la cadera me dolió, me hicieron pruebas, no tengo nada roto", explicó.

