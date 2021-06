VIDEO: Sergio Mayer estalla ante la prensa y reacciona a su 'pleito' con Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Hace algunas semanas el periodista Álex Kaffie aseguró que Alejandra Guzmán les dijo de groserías a los productores que la invitaron a participar en el espectáculo Sie7e y ahora es Sergio Mayer quien salió a hablar al respecto.

Durante la presentación de este proyecto, el político y actor mexicano se encontró con diversos reporteros y aquí señaló que su pleito con la rockera es totalmente falso, afirmando que tiene una muy buena amistad con ella.

Sin embargo, Mayer no se contuvo y explotó contra la prensa cuando le preguntaron si 'La Guzmán' se enojaría si en algún momento él le ofrece trabajo a su hija Frida Sofía, con quien no tiene una buena relación desde hace años.

¿Pero por qué va ser grosería si invito a Frida? o sea es grosería si yo invito a Frida. Uno, Alejandra no está en el show ¿de verdad? ¿neta? piénsenlo ¿de verdad esa es tu pregunta? no hagan esas preguntas, no generen cosas que no son y no digan cosas de Alejandra porque la voy a defender a capa y espada", finalizó muy molesto.