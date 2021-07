Aislinn Derbez se sincera como nunca sobre su divorcio: "Iba a estar casada hasta viejita"

Ciudad de México.- Aislinn Derbez confesó cómo la afectó el divorcio con su exesposo Mauricio Ochmann. En este sentido, su plan de vida y aquello que creía estable se vino abajo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la transmisión del episodio Conectar con quién realmente eres, del podcast Se regalan dudas, conducido por Lety Sagahún y Ashley Frangie, la actriz compartió detalles que no sabía el público hasta el momento.

Si bien, ambos tomaron la decisión de separarse y hasta la fecha mantienen una buena relación por el bienestar de su hija, Kailani, ello no descarta que a la primogénita de Eugenio Derbez se le haya roto el corazón.

Cuando contrajo nupcias con quien creyó su amor verdadero se sintió en paz, sin pensar que su destino daría un giro de 180 grados que sacudiría su buena racha.

Conozco al amor de mi vida, en ese momento, con quien me caso y todo, digo: '¡Ya la hice! Ya, se arregló todo, fui a terapia, estoy perfecta, ya no me tengo que preocupar de nada, porque ya entendí todo, estoy formando es familia que siempre quise, aquí me quedo, aquí le echo ganas, aquí me entrego al 100%, me sacrifico de todo por esta situación, me sacrifico por mi familia'".