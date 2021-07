¡Alerta en Televisa! Retrasan grabaciones de 'La Desalmada'; actriz da positivo al Covid-19

Ciudad de México.- A escasos días de que se estrene el nuevo melodrama de Televisa, La Desalmada, estelarizada por Livia Brito y José Rón, las grabaciones han tenido que retrasarse debido a un contratiempo.

La producción de 'El Güero' Castro, podría verse afectada debido a un rebrote de Covid-19, y es que la actriz Laura Carmine, reveló que resultó positivo al coronavirus.

Fue por medio de su perfil de Instagram, donde la famosa anunció la trágica noticia de su contagio, señalando que se encuentra en aislamiento y esperando a que la enfermedad pase; además, asegura que se encuentra estable y sin síntomas.

No tengo síntomas ni me siento mal, solo no tengo olfato", escribió en un video, en el que además de confirmar su enfermedad, lamentó no poder estar presente en la presentación de la novela, la cual se realizó esta tarde.