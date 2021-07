Así continúa Eric del Castillo, actor de Televisa, tras entrar de urgencia al hospital: "Poco malo"

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer miércoles 30 de junio los medios de comunicación captaron el momento en que el primer actor Eric del Castillo salía del hospital luego de que fuera ingresado de emergencia unas horas antes.

Distintos reporteros hicieron guardia a la salida del centro médico donde estaba hospitalizado el histrión de Televisa y por fortuna pudieron hablar con él cuando fue dado de alta.

Estoy bien en general, no vi un escalón y me caí... me fisuré (el brazo), me abrí la frente, ya me operaron, me cocieron, y de las costillas, también un poco malo".