Consuelo Duval conmueve en Instagram; comparte emotivo agradecimiento a sus fans

Ciudad de México.- Una de las actrices más simpáticas, multifacéticas y que brillan en cualquier lugar es, sin duda, la talentosa Consuelo Duval.

La también conductora de Netas Divinas es una mujer muy comprometida con su trabajo y enamorada de sus fieles seguidores a quienes llama "mis ching...".

Hace unas horas, la famosa publicó una foto muy casual en la que posa con su hermosa e incomparable sonrisa y en la descripción de esta se lee lo siguiente:

Empieza la segunda mitad del año y yo me siento profundamente agradecida por todo lo hermoso que está llegando a mi vida y "El reto" que esto implica. Gracias a todas las personas que me quieren en su vida y gracias también a las que no ¡FELIZ MES!", escribió.