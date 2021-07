Ester Expósito incendia Instagram con fotografía de "diablita"; sus fans la adoran

Ciudad de México.- Sin importar qué vista la aclamada Ester Expósito, siempre logra conquistar a sus casi 28 millones de seguidores en Instagram, y esta vez no ha sido la excepción, incluso con un filtro de moda.

En las últimas semanas, la vida del rostro español del momento se muestra ajetreada, desde el lanzamiento del capítulo de Historias breves de la serie Élite, la promoción de joyería fina de la firma Bulgari, hasta unas merecidas vacaciones en República Dominicana.

La madrileña suele compartir breves detalles de su día a día, en los cuales se da un espacio para visitar y cenar con sus amigos, entre ellos, Alex Saint, Sergio Momo y Aitana.

Ante la cámara posó, hace unas horas, con su colega Paco León, con quien se probó uno de los efecto típicos de las redes sociales. Este le tornó la cara roja y le dibujó unos cuernos, mientras se escuchaba de fondo Devil came to me de Dover.

Entre carcajadas y muecas, los dos mostraron así que los une la complicidad, pese a la edad que los separa e incendiaron Internet con su lado más atrevido.

Fuente: Instagram