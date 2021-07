Extrabajadoras de Poncho de Nigris y Marcela Mistral denuncian que las maltrataron: "Fuma marihuana"

Monterrey, Nuevo León.- Hace algunos días el famoso influencer regiomontano Poncho de Nigris reveló que él y su esposa Marcela Mistral se llevaron tremendo susto luego de que perdieran de vista a sus hijos Ponchito e Isabella mientras vacacionaban en un hotel de Cancún.

El también cantante aseguró que las personas que estaban al cuidado de los niños así como su esposa y él se descuidaron y los pequeños acabaron en el jardín de la azotea del alojamiento, lo cual se pudo haber convertido en una "tragedia".

El programa Chisme No Like presentó unos audios en donde las supuestas exempleadas domésticas de Poncho revelan que su jefe les dio un fuerte regaño por el descuido de sus hijos, sin embargo, revelaron que no era la primera vez que tanto él como Marcela las trataban así.

Las extrabajadoras de De Nigris mencionaron que el culpable de que los niños se escaparon fue su jefe y destaparon su vicio.

Asimismo, detallaron que se encuentran afectadas emocionalmente luego del fuerte regaño que recibieron por Poncho luego del incidente de las vacaciones.

Yo no he dormido desde ese día de cancún, de lo de los niños, la forma en que ellos nos trataron, nos insultaron, para mi hizo que se me revolviera todo y yo me empecé a sentir muy mal y creo que eso lo vio mi compañera, le dije que no iba a llorar porque sentía que se me iba la respiración, el señor poncho nos aventaba pedradas habladas y si se me salieron lágrimas", afirmó.