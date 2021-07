Geraldine Bazán revela en 'Sale el Sol' que olvida a Gabriel Soto con él: "Lo que se ve no se juzga"

Ciudad de México.- Geraldine Bazán fue interceptada por las cámaras del programa Sale el Sol y aquí de inmediato se le cuestionó sobre si mantiene una relación sentimental con el empresario Luis Murillo García.

La modelo y actriz mexicana no ha tenido mucha suerte en el amor pues hace tres años se separó del actor Gabriel Soto, a quien acusó de haberle sido infiel con su actual novia y prometida Irina Baeva.

Sin embargo, ahora Bazán se está dando una nueva oportunidad para amar y así lo confesó en su reciente entrevista con el matutino de Imagen TV.

Es un tema del que no quiero compartir demasiado, lo que se ve no se juzga y es todo", dijo en un inicio.

La exintérprete de TV Azteca resaltó que su nuevo galán no pertenece al medio de comunicación y que por respeto a su privacidad, prefiere no hablar mucho de su romance.

Mi pareja no es del medio y hay que respetar y es mucho más sano mantenerlo así (en privado), me gusta más, me gusta mucho", explicó.