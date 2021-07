¿Se le pasaron las cirugías? Lucero deja en shock a Instagram al publicar foto de hace 30 años

Ciudad de México.- Sin duda alguna la cantante mexicana Lucero se ha convertido en una de las artistas más queridas de todos los tiempos pues rara vez está metida en escándalos debido a que sabe muy bien cómo manejar el precio de la fama.

Otra de las razones por las que jamás ha sido criticada la exesposa de Manuel Mijares es porque tras varias décadas triunfando en la industria del espectáculo, no ha requerido someterse a ninguna cirugía plástica.

Hace algunos años en una conferencia de prensa Lucero confesó que jamás se ha hecho un tratamiento estético pues le aterra introducir en su cuerpo algo que no es natural y comentó:

Me gusta mostrarme un poco al natural porque mucha gente me conoce muy bien, es una confianza que nos tenemos el público y yo, además ¿qué voy a esconder? Todas las mujeres tenemos defectos y virtudes y yo lo que trato es compartir momentos que me parecen bonitos".