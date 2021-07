Tras convertirse en padres, J Balvin y Valentina Ferrer muestran la primera FOTO de su bebé

Ciudad de México.- El pasado domingo, el cantante J Balvin anunció la llegada a este mundo de su primogénito, fruto de su relación amorosa con Valentina Ferrer.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace unas horas, la modelo argentina empleó su cuenta de Instagram para compartir la primera tierna fotografía de su bebé a quien llamarán Río.

Al lado de la instantánea en la que se muestra el pequeño pie de Río sujetado por la mano de la presentadora de televisión, Valentina escribió: "4 days of the best Love (cuatro días del mejor amor)".

El domingo 27 de junio Valentina Ferrer y el reguetonero J Balvin debutaron como padres. La pareja se conoció en la grabación del video musical de Sigo Extrañándote en 2017.

Un año después confirmaron su relación amorosa al acudir como pareja a la Semana de la Moda en Nueva York y, pese a que a finales de 2019 se habló de una posible ruptura, hoy los artistas se encuentran más felices que nunca con su recién nacido hijo.

Fuente: Instagram @valentinaferrer