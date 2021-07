Juan Rivera revela la relación que lleva con Mayeli Alonso: "Nunca ha sido ni buena, ni mala"

Ciudad de México.- Al parecer a la familia de la fallecida cantante Jenni Rivera le encanta estar en medio de la polémica y los escándalos, pues todos los miembros de la dinastía se lanzan contra todos.

Tal es el caso de Juan Rivera quien nunca desaprovecha la oportunidad de hablar sobre alguna situación que suceda entre sus hermanos o sobrinos, pues sus fanáticos ya esperan ansiosos sus Lives en Instagram donde responde dudas.

Esta vez fue el turno de Lupillo Rivera en ser mencionado por su hermano Juan, quien en recientes declaraciones dijo que no tiene nada malo que decir de su excuñada Mayeli Alonso, quien ha sido fuertemente criticada tras decir que Lupillo no le pasaba una pensión justa para sus hijos, por tal motivo alarmó a los fanáticos, los cuales no dudaron en preguntarle a Juan sobre lo que estaba pasando.

En su más reciente aparición en redes sociales, Juan habló de la relación que lleva con su excuñada, luego de que esta apareciera en un video en vivo y sacara varios 'trapitos al sol' de la familia, incluyendo a Juan.

Nunca he tenido mucha relación con ella, ni buena, ni mala. Era la esposa de mi carnal; cuando nos mirábamos, nos la pasábamos chido, una relación normal, creo yo. No tengo qué criticarle, ni qué decirle. Nunca fue mi esposa, no tengo nada qué opinar. Cuando pasó lo de mi carnal, hace varios años. Yo hice el mayor intento de no expresarme ni bien ni mal de ella, porque eso al cien porciento es algo que no me involucra de lleno a mi", dijo.

