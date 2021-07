Andrea Noli revela cómo Jorge Salinas rechazó a su hija; ella se moría por saber del actor de Televisa

Ciudad de México.- Andrea Noli abrió su corazón frente al periodista Gustavo Adolfo Infante y se sinceró sobre el abandono que sufrió su hija Valentina Noli debido a que su padre, Jorge Salinas, se negó a reconocerla legal y públicamente y además tampoco quiso convivir con la menor.

La ahora actriz de Televisa confesó que si bien nunca tuvo una relación formal con el galán de Sexo, pudor y lágrimas, ella sí se enamoró y sabe que su retoño en fruto de ello. Lamentablemente Salinas no pensó ni piensa lo mismo.

Noli comentó que durante su infancia Valentina soñaba con conocer a su padre, por lo que un día decidió buscarlo pero no obtuvo respuesta.

Ella tenía seis o siete años, ella le escribía poemas, le escribía canciones. Me preguntaba mucho por él. Yo le escribo un mensaje por WhatsApp a Jorge Salinas que ella necesitaba tener un contacto con él, si el podía de alguna manera acercarse para que ella lo conociera finalmente, pero pasó exactamente cuando estaba embarazada: no hubo respuesta", contó.

Luego de esto, Andrea decidió ser sincera con la niña y le explicó que el actor de Televisa no pretendía formar parte de su vida.

Tiempo después, Noli coincidió con Salinas en un restaurante y ahí lo enfrentó por huir de su paternidad: Le pidió al galán que buscara a Valentina, pero que no fuera una visita de una vez. Hasta la fecha Jorge sigue sin convivir con la menor.

Yo fui muy clara y es lo que pienso hasta la fecha, tal vez mi hija ahorita sufre porque no te conoce, yo no quiero que tú vengas nada más para verla una sola vez, si vienes a mi casa es para que tengas una relación con ella, sino mejor no vengas. Y mejor no vino", explicó.