Eduin Caz sale en defensa del Grupo Firme tras acusaciones de plagio: "Yo no soy largo"

Ciudad de México.- El famoso Grupo Firme se encuentra en medio de una gran polémica, luego de que salieran una serie de acusaciones en su contra por el supuesto plagio de una canción, hecha por un cantante de Estados Unidos quien presuntamente cuenta con las pruebas en mano.

Fue por medio de un video en TikTok donde el cantautor Yariel Roaro acusó públicamente a la agrupación de plagio, pues una de sus canciones es idéntica a la del grupo del regional mexicano, por lo que podría demostrarse el "robo descarado".

Los temas que supuestamente serían comparados son En tu perra vida, del Grupo Firme y Ya me cansé, de Yariel. Y fue en un video donde quedó captada la similitud entre ambos éxitos, lo que causaría la molestia de parte del estadounidense.

Fue luego del reciente lanzamiento en Internet, que Yariel sería atacado al decirle que él se habría copiado la canción del Grupo Firme y por ello, tomó la decisión de aclarar la situación.

Tras generarse una gran controversia, por las acusaciones de Roaro, fue Eduin Caz líder y vocalista de la agrupación, quien decidió dar la cara y aclarar lo sucedido.

"No iba a hablar sobre el tema pero, voy a aclarar sobre el tema de mi compa Yariel que está comentando que le robamos la canción. Yo no le robé nada, él me mandó su canción en unos videos de Instagram, los cuales se borran instantáneamente pues no me acuerdo ni cómo va la canción. La canción que yo grabé me la mandó Lenin y les voy a subir las pruebas", dijo previo a mostrar unas capturas de pantalla

Yo no soy largo, ni me interesa ching... a los demás. Que quede claro. Yo soy gente con la gente que le batalla y los ayudo en lo que puedo", se leía sobre la captura en la que Lenin Ramírez le manda a Eduin la propuesta de canción.

Posteriormente, comparte una foto de la conversación que, en su momento, tuvo con Yariel Roaro, mismo que le envió su composición para que Grupo Firme colaborara con él.

Yo no tengo vela en el entierro, porque yo no la compuse...y, para terminar pronto, los arreglos los hace mi banda", escribió.

Finalmente, Eduin Caz sugirió no "tirarle tierra" al joven sino, al contrario, apoyar su talento para que logre el éxito que está buscando, al igual que todos.

Fuente: Instagram @paparazzamx