"Espero que me rescates": Desde la cárcel, YosStop envía brutal carta; aquí todo el texto

Ciudad de México.- La youtuber mexicana Yoseline 'H', mejor conocida como YosStop, quien fue detenida el pasado 29 de junio, se encuentra en la cárcel por divulgar material explícito que vulnera a una menor de edad; desde la prisión de Santa Martha Acatitla, envió una brutal carta en la que pide que "la rescaten".

La misiva de YosStop se compartió en redes sociales el pasado sábado 10 de julio a través de la cuenta oficial de Instagram su pareja actual, Gerardo González.

Previo a presentar esta carta, Gerardo González informó que fue a visitar a la reclusa y que est se encuentra bien, aunque triste por la situación de 'injusticia' que está viviendo. Asimismo, compartió una foto de un pastel de elote que llevó a ella y sus compañeras.

En esta visita, YosStop le entregó una carta que escribió especialmente para él, en la que habla sobre cómo ha sido su estancia en la prisión. En la misiva, 'Yoss', como le dice su pareja, revela que está pasando por un momento emocional complicado.

Asimismo, revela que ella no ha sido una mala persona y que "jamás a dañado a nadie con intención".

Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta", escribió Yoseline 'H'.

Finalmente, luego de confesar que tiene dudas sobre lo que pasará con el proceso, le pide a su novio que la "rescate", aunque no le guste ser rescatada:

Eres mi príncipe y aunque no me guste ser rescatada, espero que me rescates", escribe la youtuber.