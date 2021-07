¿La oveja negra? Frida Sofía estalla en redes; pide que no la relacionen con Michelle Salas

Ciudad de México.- Una vez más Frida Sofía estalló en redes sociales contra varios de sus seguidores, luego de ser comparada con Michelle Salas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Por medio de sus historias en Instagram, la famosa arremetió contra los comentarios de algunos internautas que cuestionaron sobre su opinión de la hija de Luis Miguel usando un vestido de novia y donde, además señalaban que Michelles "es más bonita que ella".

Y regresamos con las agresiones. Siempre se burlan de mí a compararme con esta mujer, ¿por qué me dicen que tengo que ser como ella? No conocen a ninguna de las dos, no tenemos nada que ver. No tengo relación alguna, compárenla con su hermana. Tendría más sentido", escribió la famosa en sus redes sociales.