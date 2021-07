Tras dejar TV Azteca, Atala Sarmiento revela si volvería a 'Ventaneando': "No es lo que quiero"

Ciudad de México.- La excolaboradora de TV Azteca, Atala Sarmiento, compartió una dinámica por medio de su perfil de Instagram con todos sus seguidores, en donde se sometió a una serie de preguntas.

Entre los cuestionamientos, destacó la pregunta acerca de un posible regreso al programa Ventaneando, a lo que ella dijo con total sinceridad que fue una de las mejores etapas de su carrera artística; pero que, sin embargo, ya no volvería.

¡Uy! Le guardo un gran cariño a mi etapa en ‘Ventaneando’. Aprendí muchísimo, crecí un montón, me divertí y también, por qué no reconocerlo, sufrí a veces. Pero por mi parte no volvería, tampoco creo que me invitarían a volver; mejor se queda ahí, en el baúl de los recuerdos bajo llave", reveló.