Tras 'El Señor de los Cielos', actriz luce brutal cambio y deja en shock al mostrar sus cicatrices

Ciudad de México.- Carmen Aub, actriz recordada por su participación en El Señor de los Cielos, generó tremendo revuelo en las redes sociales luego de compartir una fotografía en la que muestra el brutal cambio físico que tuvo tras someterse a una nueva cirugía.

La también exintérprete del programa Como dice el dicho decidió mostrarse al natural a través de su cuenta oficial de Instagram y exhibió las cicatrices que le quedaron en ambos senos luego de retirarse los implantes que se colocó hace más de 10 años.

¿Que historia cuentan tus cicatrices? Las mías son el mapa que me han llevado a quererme ¿qué irónico no? Normalmente uno quiere quitarse estas 'imperfecciones' para aceptarse y a mi más bien me sirven de recordatorio de lo que fui y lo que soy, son el 'tatuaje' con más significado que tengo", escribió.